В Донецкой области начали выдавать продовольственные талоны

Как говорится в сообщении пресс-службы Донецкой областной госадминистрации, на эту сумму талона можно приобрести товар в ряде супермаркетов в городах Краматорск, Дружковка, Артемовск и в Артемовском районе.

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"Так, 22 октября в Артемовском районе территориальным центром социального обслуживания пенсионеров и одиноких нетрудоспособных граждан при управлении труда и социальной защиты населения райгосадминистрации начата выдача переселенцам ваучера соответствующего номинала. Полученный ваучер каждый переселенец может обменять на продукты питания", - говорится в сообщении.

"Выдача соответствующих ваучеров состоялась вчера в Краматорске. В будущем география деятельности миссии "Человек в беде" может расширяться", - отмечается в сообщении.