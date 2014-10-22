Опрос: половина россиян уверены в поддержке РФ боевиков на Донбассе

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного российской негосударственной исследовательской организацией "Левада-Центр".

Читайте такжеЧисло россиян, считающих Запад своим врагом, за полгода выросло до рекордных значений

Большинство опрошенных (75%) не возлагают ответственность на РФ за конфликт, сложившийся на востоке Украины. Противоположной точки зрения придерживается 17% респондентов.

Кроме этого 26% респондентов сказали, что между Украиной и РФ идет война, две трети жителей (59%) России не считают, что между странами в настоящее время идет военный конфликт.

Почти половина россиян (40%) хотели бы видеть Донбасс суверенным государством. 21% опрошенных пожелали, чтобы Донбасс стал частью Российской Федерации.

Опросы "Левада-Центра" проведены 22-25 августа и 26-29 сентября и 2014 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.