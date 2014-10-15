Опрос: почти половина россиян не видит в стране культа личности Путина

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного "Левада-Центром".

Читайте также40% россиян считают, что Россия ведет необъявленную войну с Украиной - опрос

Между тем, 31% респондентов сказали, что видят предпосылки появления в стране культа личности Владимира Путина, еще 19% ответили, что уже есть все признаки такого культа.

Полностью разделяют взгляды и позиции президента РФ 31% россиян, еще 23% опрошенных сказали, что готовы поддерживать Путина до тех пор, пока он готов проводить демократические и рыночные реформы в России.

48% россин утверждают, что они имеют ясное представление о своем нынешнем главе государства и много чего о нем знают. 23% респондентов отметили, что они мало что знают о Путине.

42% респондентов сказали, что верят в то, что Владимир Путин искренне хочет добиться повышения благосостояния населения, еще 28% россиян верят, что это ему удасться в ближайшие 6 лет.

Кроме того, средняя оценка деятельности Владимира Путина на посту президента (по шкале от 1 до 10) достигла значения - 7,33. Это самый высокий показатель за последние 5 лет, но ниже значения 2008 года - 7,49, когда был зафиксирован исторический максимум поддержки российского президента.

В ходе опроса, проведенного 26-29 сентября, было интервьюировано 1630 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.