В Николаеве из грузовика на ходу начал вытекать жидкий кислород (фото)

Как сообщили в главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области, 21 октября около 15.45 сотрудники ГАИ во время патрулирования увидели, как из автомобиля КАМАЗ, который двигался по проспекту, из шеститонной цистерны вытекает неизвестное вещество, которое создает то ли дым, то ли туман.

На место были вызваны спасатели, они сопроводили машину за пределы города.

Там водитель перекачал жидкий кислород во вспомогательную цистерну и отремонтировал клапанную арматуру.

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А для обеспечения пожарной безопасности во время перекачки жидкости и проведения ремонтных работ было организовано дежурство спасателей 1-й государственной пожарно-спасательной части.

На месте событий работали сотрудники оперативно-координационного центра, группы радиационной химической и биологической защиты аварийно-спасательного отряда специального назначения главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.