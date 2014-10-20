В Минобороны нет денег даже на спальники и карематы для военных - волонтер

В Министерстве обороны Украины нет денег, все выделенные ресурсы уже расписаны. Самая сложная ситуация - с вещевым обеспечением.

Об этом сообщил помощник министра обороны по вопросам вещевого обеспечения Вооруженных сил Украины Юрий Бирюков, известный как волонтер Феникс на своей странице в Facebook.

"На нужды “вещевиков” деньги всегда выделялись по остаточному принципу и последние 10 лет на склады не закладывалась ни форма, ни обувь. Спальники? Что это? Как-как, ка-ре-ма-ты? Подождите, запишу. Тактические ботинки? Баллистические очки?" - пишет он.

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Бирюков отмечает, что в Минобороны остаются люди, которые по-прежнему стараются "урвать" для себя финансы, а в случае опасности просто уходят на больничный.

"Бесят даже не те, кто пытается по прежнему что-то урвать, при этом делая часть полезной работы. Таких мы потом вычислим, выгоним, посадим. Бесят те, кто делает вид. И фиг под него подкопаешься. А в случае опасности - сразу на больничный. У нас такой гуманный КЗоТ, по нему нельзя уволить на больничном. Так и живут себе - от санатория и до санатория", - заявляет волонтер.

Как известно, Бирюков был советником президента, а с начала октября является помощником министра обороны по вопросам вещевого обеспечения ВСУ.