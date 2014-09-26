Минобороны обещает обеспечить армию зимней одеждой до 10 октября

Об этом заявил заместитель Министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Лищинский во время брифинга.

Заместитель руководителя отечественного оборонного ведомства отметил, что согласно приказу Гелетея относительно подготовки к зиме в ВС Украины работы начались весной, сразу после окончания отопительного сезона 2013-2014 годов.

"План предусматривает комплекс работ по следующим направлениям: подготовка казарменно-жилищного фонда, котельных и инженерных сетей, заготовка угля, мазута, дров, создание необходимых запасов на отопительный период. Состояние подготовки военных городков и инфраструктуры на сегодня составляет более 90%. Запасы дают возможность провести отопительный период до 150 суток",- сообщил Лищинский.

Кроме этого, по приказу Министра обороны впервые на снабжение Вооруженных Сил принята теплая обувь.

"По состоянию на июль текущего года обеспечение вещевым имуществом составило 100% плюс вещевые запасы на складах. Но с учетом проведения частичной мобилизации и условий эксплуатации имущества в полевых условиях, уровень обеспечения ниже. Для полного обеспечения и обновления Правительство выделило средства",- рассказал заместитель Министра обороны.

По его словам, уже заключены соответствующие контракты и осуществляется поставка вещевого имущества в Вооруженных Сил Украины.

"До 10 октября 2014 года с учетом имеющегося имущества и новых поставок 100% военнослужащих будут обеспечены «по зиме», - отметил генерал-лейтенант Александр Лищинский.

Он подчеркнул, что средства выделены и на поставки топлива.

"Приоритетным является обеспечение военнослужащих, которые находятся на востоке Украины. Для этого налажено сотрудничество с руководством областных государственных администраций относительно использования их фондов, которые предварительно определены и обследованы. Также будем размещать военнослужащих в полевых условиях в определенных районах", - сообщил заместитель руководителя отечественного военного ведомства.

Генерал-лейтенант Александр Лещинский сообщил, что по поручению Министра обороны Центральным проектным институтом уже подготовлены предпроектные предложения защитных сооружений различного назначения. Определенное количество средств мобильной обогрева и порядок их использования, заготовленная соответствующее количество топлива, обеспечены мобильными источниками электроснабжения от 2 до 60 кВат.