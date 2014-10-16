В "ЛНР" объявили охоту на велосипедистов

08:23, 16 октября 2014
Общество
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На территориях, подконтрольных «ЛНР», боевики объявили охоту на велосипедистов.

REUTERS

Об этом сообщил в Facebook руководитель Центра военно-политических исследований "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Отмечаются многочисленные случаи задержания граждан на велосипедах под предлогом проверки", - говорится в сообщении.

Читайте такжеНа Луганщине боевики массово отбирают у людей автомобилиКак пояснил Тымчук, предполагается, что корректировщики украинской артиллерии передвигаются на велосипедах. В связи этим, по его словам, в последнее время местные жители стараются меньше использовать этот вид транспорта.

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