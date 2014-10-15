В Мариуполе провели митинг-реквием по погибшим в Сартане: об обстреле тяжело вспоминать даже мужчинам

На центральной площади Мариуполя прошел митинг-реквием по погибшим в Сартане

Почтить память 7 человек, которые во время траурной церемонии погибли от снарядов боевиков, пришли более тысячи жителей. Зажигали свечи, приносили цветы. Было очень много украинской символики, говорится в сюжете ТСН.ua.

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Привлечь внимание всего мира к конфликту на востоке, чтобы его как можно скорее прекратить и сдержать агрессоров, - еще одна цель мариупольцев, которые сегодня собрались на митинг-реквием.

Жизни 18 односельчан, которые также получили ранения во время обстрела, уже ничего не угрожает, говорят врачи. 5 из них в тяжелом состоянии перевезли в больницы Мариуполя и уже прооперировали. Вспоминать о пережитом трудно даже мужчинам.

Все необходимые медикаменты привезли волонтеры. Городские власти пообещали, что все расходы на лечение берут на себя. В мэрии также пообещали, что в ближайшее время решат вопрос о предоставлении материальной помощи семьям погибших и пострадавших. Также является первоочередной задачей восстановить электроснабжение поселку Сартана, где снаряды повредили электросеть. Кроме того, городские власти обратились к международным наблюдателям, чтобы зафиксировали несоблюдение боевиками соблюдение режима огня.

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Вчера под обстрелом террористов в Сартане погибли 7 местных жителей, еще 18 человек попали в больницу с ранениями.

Стрельбу по похоронной процессии в селе Сартана под Мариуполем корректировали российские беспилотники. Одного видели украинские военные, сразу после чего и начался обстрел из тяжелой артиллерии.

Снаряд попал в толпу людей, которые шли к кладбищу.

Фотогалерея "Боевики обстреляли пригород Мариуполя, погибли семь мирных жителей (18+)"