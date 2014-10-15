Задержан милиционер-предатель, который передавал боевикам информацию о силах АТО

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала бывшего сотрудника Дружковского райотдела милиции в Донецкой области, гражданина Украины "Щ", который вступил в ряды незаконного вооруженного формирования террориста по прозвищу "Десант".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Установлено, что злоумышленник, 1989 г.р., поставлял продукты питания, собирал и передавал информацию о количестве и местах дислокации войск Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии, занимался антиукраинской агитацией.

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Кроме того, СБУ задержала двух стрелков-разведчиков незаконного вооруженного формирования "Дружок" террориста по прозвищу "Сокол". Так, гражданин Украины "Б" с позывным "Леня", 1980 г.р., и его пособник "З" с позывным "Руслан", 1985 г.р., активно участвовали в боевых действиях против сил АТО, собирали и передавали сведения о местах дислокации украинских военных.

Проводятся оперативно-следственные действия, отмечается в сообщении.