Дислокация украинских войск в Донецкой области - это право суверенной Украины - представитель ОБСЕ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Донецке, находясь в Украине в рамках инспекционной группы ОБСЕ.

Представителями ОБСЕ было отмечено, что в целом на территории юго-восточных регионов Украины обстановка остается напряженной.

Относительно целесообразности пребывания большой концентрации украинских войск в указанных областях, было отмечено, что это делается властью исключительно для стабилизации ситуации.

По словам Шнайдера, «дислокация сил в этом регионе - это просто акт суверенитета украинского государства», которая не произошла в связи с каким-то международным договором, просто это есть «право суверенного государства размещать свои войска внутри страны».

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По поводу выполнения четырехстороннего Женевского соглашения, немецкий представитель ОБСЕ отметил, что «на данный момент реакция адекватная». «В принципе, это дело всех участвующих в этих договоренностей сторон совместно найти решение этого вопроса и динамично реагировать на события», - сказал Шнайдер.

Справка УНИАН. 17 апреля в Женеве состоялась встреча Украина-ЕС-США-Россия на уровне министров иностранных дел. По результатам встречи было обнародовано Женевское заявление.

Как говорится в заявлении, все незаконные вооруженные формирования должны быть разоружены; все незаконно захваченные здания должны быть возвращены законным владельцам; все незаконно захваченные улицы, площади и другие общественные места в украинских городах и поселках должны быть освобождены.

Всем участникам протестов и тем, кто освободит здания и другие общественные места и добровольно сложит оружие, будет гарантирована амнистия, за исключением тех, кто будет признан виновным в совершении тяжких преступлений.

Достигнута договоренность, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ будет играть ведущую роль в содействии украинской власти и местным общинам в немедленной реализации этих мероприятий, направленных на деэскалацию ситуации уже в ближайшие дни там, где это наиболее необходимо. США, ЕС и Россия обязываются поддержать эту миссию, в том числе путем предоставления наблюдателей.

19 апреля на фоне договоренностей о деэскалации, достигнутых накануне в Женеве, Россия признала усиление своего военного контингента вблизи границ с Украиной.