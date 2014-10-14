Боевики недовольны Кремлем, который не хочет активно внедрять рубль в оккупированном Донбассе

Представители руководства террористической организации "ЛНР" высказывают претензии к руководству России по поводу его нежелания активно внедрять российский рубль вместо украинской гривни в оборот на оккупированных территориях на Донбассе.

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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"Ранее руководство "ЛНР" неоднократно обращалось к Кремлю с требованием решить эту проблему, однако постоянно получало отказ от Центробанка РФ. По версии руководства "ЛНР", причиной этого является боязнь финансовых учреждений РФ получить новые санкции со стороны Запада в банковской сфере", - пишет он.

В то же время, на территориях, подконтрольных боевикам, часть работающих граждан получают зарплату в рублях, однако для реализации этой валюты они в основном выезжают на территорию РФ.