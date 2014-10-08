Грузовики с гуманитарной помощью из Германии прибыли в логистический центр под Киевом

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). "Сегодня, 8 октября, около 2.00, 98 грузовиков с гуманитарной помощью от правительства Германии прибыли в логистический центр под Киевом. Еще 14 грузовиков (всего украинскую границу пересекли 112 грузовиков) прибудут в центр сегодня, во второй половине дня. По состоянию на 12.00 спасатели уже разгрузили 12 фур. Сейчас продолжается разгрузка еще 12 грузовиков. К концу дня, в целом мы планируем разгрузить 30 фур", - сообщил глава ГСЧС Сергей Бочковский.

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Он отметил, что в грузовиках с гуманитарной помощью находится медицинское оборудование, инвалидные коляски, кровати, одеяла, бытовая техника (холодильники, стиральные машины) и теплая одежда для временно перемещенных лиц.

"После прибытия и разгрузки всех грузовиков сотрудники Общества Красного Креста в Украине совместно со спасателями доставят гуманитарную помощь по месту назначения", - отметил Сергей Бочковский.

Как сообщал УНИАН, 7 октября 112 грузовиков с гуманитарной помощью от Германии пересекли польско-украинскую границу.