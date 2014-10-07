Гуманитарную помощь из Германии доставят в Киев ночью, а в регионы - после 12 октября

Гуманитарная помощь из Германии на сумму 18 млн евро, которая сегодня доставлена в Украину, будет доставлена в Киев в ночь на 8 октября, а распределена между регионами после 12 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге во вторник сообщил заместитель главы Государственной фискальной службы Анатолий Макаренко, курирующий таможенную политику.

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"Мы ожидаем подход колоны сегодня поздно ночью, возможно завтра утром, потому что есть соответствующий график движения колоны. И по моей информации до 12 октября весь груз будет распределен и направлен в соответствующие города", - сказал Макаренко.

По его словам, получателем конвоя является Госслужба по вопросам чрезвычайных ситуаций. Также он отметил, что гуманитарная помощь в объеме 740 тонн будет доставлена в Днепропетровск, Запорожье и Харьков.

Глава таможни сообщил, что гуманитарная помощь включает сборные продукции для домов, оборудование, генераторные станции и другое.

При этом Макаренко сказал, что не исключает, что правительство Германии планирует направить второй гуманитарный конвой в Украину.

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Как сообщал УНИАН, ранее глава таможни сообщил, что гуманитарная помощь из Германии, состоящая из 112 грузовых автомобилей, прошла таможенное оформление в Польше и следует в Украину без повторного таможенного контроля.

Страны всего мира, чтобы поддержать Украину в сложной экономической и военной ситуации, направляют в страну грузы с гуманитарной помощью. Однако большой скандал вызвали так называемые «гуманитарные конвои» из России, которые ввозились в Украину с многочисленными нарушениями. РФ подозревают в скрытой помощи пророссийским боевикам на Донбассе.