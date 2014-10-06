Задержан бывший пограничник, завербованный ФСБ для совершения терактов на Сумщине

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила завербованного спецслужбами РФ гражданина Украины, бывшего пограничника-контрактника спецподразделения (до ноября 2013 г.), которому российские кураторы поручили сбор разведданных и совершение террористических актов на объектах инфраструктуры Сумской области для дестабилизации ситуации в регионе.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, установлено, что 26-летний гражданин Украины «С» в июне с.г., находясь в Москве, был завербован сотрудником ФСБ по имени «Юрий».

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В обмен на вид на жительство в России злоумышленник согласился на негласное сотрудничество с российскими спецслужбами. Завербованному гражданину был присвоен псевдоним «Святослав», определено задание. «По замыслу ФСБ злоумышленник должен был получить через главаря одного из бандформирований т.н. «ДНР» по кличке «Тереза» взрывчатку для совершения террористических актов на железной дороге, а также огнестрельное оружие для организации вооруженных нападений на админздания Сумской области», - говорится в сообщении.

По данным СБУ, он получил инструкции по поиску сообщников для организации антиукраинских акций, 40 тыс. рублей и железнодорожный билет до г. Сумы. Вернувшись из Москвы, «С», используя полученные во время службы в спецназе ГПС навыки, по заданию иностранной спецслужбы собирал сведения об украинских воинских подразделениях, дислоцированных в Сумской области, их численности и вооружении, готовил совершение терактов. Контрразведка СБУ разоблачила противоправную деятельность предателя и задержала его 2 октября с.г.

Начато уголовное производство по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Задержанный взят под стражу, он дает показания, сообщили в пресс-центре.