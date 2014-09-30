СБУ: Россия пыталась угнать украинский военный самолет

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Как отмечается в сообщении, 22 сентября контрразведкой СБУ задержан завербованный российской военной разведкой для выполнения этой задачи гражданин Украины «К», 1970 г.р., заместитель командира авиационной (разведывательной) эскадрильи, который участвовал в проведении АТО.

СБУ установила, что привлечение украинского военнослужащего к реализации преступных намерений российские спецслужбы осуществляли в несколько этапов.

Предложение осуществить угон самолета в РФ за материальное вознаграждение впервые было озвучено братом «К» - гражданином России, полковником Вооруженных сил РФ в отставке, во время посещения Украины в июне с.г.

В дальнейшем, по замыслу представителей ГРУ Генерального штаба Вооруженных сил РФ, жена и несовершеннолетняя дочь летчика во время посещения российских родственников были задержаны в аэропорту Москвы при прохождении паспортного контроля и принудительно удерживались около трех недель в гостиницах Москвы и Санкт-Петербурга.

В это время сотрудник российской военной разведки с псевдонимом «Главврач» установил контакт с «К» и предложил осуществить перегон самолета СУ-24М на один из аэродромов РФ на условиях получения звания полковника ВС РФ, продолжения летной карьеры, приобретения жилья в России, а также получения 30 тыс. долл. США и других материальных благ. Одновременно высказывались угрозы физического насилия в отношении членов семьи летчика. В результате «К» был преступно склонен к сотрудничеству с ГРУ Генерального штаба Вооруженных сил РФ, отмечает пресс-центр СБУ.

Читайте такжеСБУ задержала боевика, который сбивал авиацию ВСУ С целью выполнения задачи российской спецслужбы летчик должен был в ходе выполнения боевых полетов в зоне АТО осуществить угон боевого самолета и посадить его на аэродроме в г. Курск (РФ).

Для выведения угнанного самолета на аэродром посадки «К» должен был встретить российский самолет. В случае невозможности посадить самолет на определенный аэродром из-за угрозы применения средств ПВО пилот должен был катапультироваться над территорией РФ.

В течение августа-сентября осуществлялась подготовка к угону. «Главврач» требовал осуществить его быстрее, угрожая физической расправой над семьей летчика. К проведению акции «К» постоянно склоняли в ходе телефонных звонков с территории РФ его брат и жена. Переписка с российским разведчиком осуществлялось через электронную почту путем передачи шифрованных электронных сообщений.

Контрразведка СБУ своевременно разоблачила преступные намерения и сделала невозможной их реализацию путем отстранения «К» от полетов.

Следственным отделом Управления СБУ в Хмельницкой области начато уголовное производство по ст.111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Летчику грозит до 15 лет лишения свободы.

Как отмечают в пресс-центре СБУ, этого бы не произошло, если бы военнослужащий вовремя сообщил украинским спецслужбам о попытках его завербовать и не допустил выезда семьи на территорию РФ.