В Харькове ночью у постамента снесенного Ленина рабочие установили строительные леса (фото)

Этой ночью, с 1 на 2 октября, к постаменту снесенного памятника Ленину в Харькове прибыли рабочие и начали устанавливать строительные леса.

Об этом сообщают очевидцы в Twitter.

"На площади 20 рабочих ставят леса, 3 машины милиции", - пишут они.

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Как передает корреспондент УНИАН, на это время постамент в полную высоту с четырех сторон обнесен лесами, на которых вывесили защитный строительный экран из ткани.

Вблизи постамента - в сквере за памятником и возле сада им. Т.Шевченко дежурят около 100 работников милиции. Работников коммунальных служб или строителей сейчас возле памятника нет.

Рабочие, которые устанавливали леса, объясняли свои действия по-разному: одни утверждали, что таким образом начинаются работы по восстановлению монумента, другие – что памятник обнесен лесами по приказу руководства Харьковской ОГА.

К этому времени выяснить, кто и для чего установил леса, не удалось.

В частности, в Харьковском горсовете отклонили причастность к обнесению монумента Ленина строительными лесами.

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Как сообщал УНИАН, ночью 28 сентября бронзовую фигуру вождя пролетариата высотой 8,5 м установленную на пьедестале из красного гранита, активисты повалили с помощью тросов. Перед этим они несколько часов распиливали ноги скульптуры, с попутным вырезанием на постаменте надписи "Слава Украине".

Городской глава Харькова Геннадий Кернес пообещал восстановить разрушенный памятник Ленину.

#ХАРЬКОВ!!! К постаменту памятника ленина подъехал грузовик с рабочими,начали монтировать леса.Будут восстанавливать? pic.twitter.com/VNi5gBbY1W — Новости Украины (@Dbnmjr) October 1, 2014