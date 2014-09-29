В Харькове возле постамента снесенного памятника Ленину произошли столкновения

Как передает корреспондент УНИАН, около 100 неизвестных молодых людей в балаклавах и марлевых повязках, с украинской символикой и символикой «Правого сектора», собрались возле волонтерской палатки у Дома советов, откуда отправились к постаменту.

В это время там находились около 200 человек, требовавших восстановления памятника Ленину. Неизвестные молодые люди начали бросать петарды. Произошли несколько стычек. Пострадавшим оказали помощь волонтеры Красного Креста.

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Как сообщал УНИАН, 28 сентября, во время многотысячного митинга в центре Харькова на площади Свободы активисты свалили 8-метровый памятник Ленину с постамента.

Вечером того же дня председатель Харьковской облгосадминистрации Игорь Балута издал распоряжение об изъятии этого памятника из реестра памятников и о демонтаже монумента, о чем сообщил на брифинге.

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что памятник Ленину на площади Свободы будет восстановлен. Он требует от прокуратуры наказать виновных.