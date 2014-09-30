В "ЛНР" начался конфликт: одного из лидеров боевиков обвиняют в связи с Киевом - Тымчук

09:04, 30 сентября 2014
Общество
2 0

В рядах боевиков разных террористических организаций начались внутренние конфликты.

REUTERS

В террористической организации "ЛНР" развивается конфликт между Плотницким, который считает себя "главой ЛНР" и Плотниковым, который считает, что он "министр обороны ЛНР".

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

Читайте также"Бес" поссорился с лидерами "ДНР" из-за каналов связи с военным руководством РФ - Тымчук

"Последний обвиняет "лидера" в связях с "киевской хунтой" и некомпетентности в военных вопросах", - отмечает он.

Тымчук пишет, что конфликт перешел в публичную плоскость – "министр обороны ЛНР" уже открыто, в публичных выступлениях критикует своего "начальника".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter