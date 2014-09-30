В "ЛНР" начался конфликт: одного из лидеров боевиков обвиняют в связи с Киевом - Тымчук

В террористической организации "ЛНР" развивается конфликт между Плотницким, который считает себя "главой ЛНР" и Плотниковым, который считает, что он "министр обороны ЛНР".

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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"Последний обвиняет "лидера" в связях с "киевской хунтой" и некомпетентности в военных вопросах", - отмечает он.

Тымчук пишет, что конфликт перешел в публичную плоскость – "министр обороны ЛНР" уже открыто, в публичных выступлениях критикует своего "начальника".