Суд арестовал 14 членов террористической организации "ДНР"

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, суд полностью поддержал позицию прокуратуры Донецкой области и всем 14 подозреваемым избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

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В сообщении уточняется, что сотрудники СБУ ранее задержали 14 человек, которым выдвинуты подозрения в совершении преступлений по ст. 111; ст. 258 и ст. 263 Уголовного кодекса ("государственная измена"; "создание террористической группы или террористической организации"; "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами").

Все подозреваемые, в возрасте от 20 до 60 лет, входили в террористическую организацию "ДНР" и ее незаконные военизированные формирования - батальон "Восток", СВД "Беркут", "Щит" и "Народное ополчение Донбасса".

Кроме этого, за совершение государственной измены задержан сотрудник одного из правоохранительных органов Донецкой области, который оказывал помощь в виде информации о ходе антитеррористической операции гражданину РФ, который руководил террористической группировкой на территории области.