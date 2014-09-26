После гибели Гусина на столичном автодроме "Чайка" закрыли трассу для мотоциклистов (видео)

После трагической гибели Андрея Гусинана столичном автодроме "Чайка" закрыли трассу для мотоциклистов.

Известный футболист во время своей последней тренировки выехал на неподготовленный трек. Разгоняться на нем было крайне опасно, говорится в сюжете ТСН.

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На одном из самых сложных поворотов трассы Андрей Гусин, как и следовало, притормозил. И что-то ему помешало.

После трагедии даже профессиональных гонщиков на трек не пускают. Сейчас они тренируются на картинговій трассе.

О недостатках "Чайки" спортсмены всегда знали, но другого выбора не было.

Профессиональный автогонщик Сергей Чуканов, который проехал уже около 5 десятков трасс по всему миру, согласился показать опасные места "Чайки" на машине.

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Чтобы автодром хоть как-то соответствовал требованиям безопасности, в поворотах выкладывают автомобильные покрышки. Они должны были быть и во время тренировок Гусина.

Администрация уже сделала одну зону безопасности. Навезли грунта, когда в городе бурили тоннель для метро. На наиболее опасном повороте начали устанавливать новый отбойник. Но для безопасности мотоциклистов этого пока мало.