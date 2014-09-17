Стали известны подробности гибели Гусина

Стали известны подробности гибели известного футболиста Андрея Гусина, разбившегося сегодня на мотоцикле на автодроме "Чайка" под Киевом. По мнению генерального секретаря Федерации мотоспорта Украины Василия Якимчука, причиной трагедии стала неопытность бывшего динамовца.

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"Вылетел за отбойник трассы, из-за неопытности. Там поворот такой под 90 градусов, там надо было ложить мотоцикл, наверное, держать его. А он резко затормозил, след даже есть. И напрямую как пошел на отбойник, так и улетел за отбойник", - рассказал Якимчук корреспонденту ЛІГАБізнесІнформ.

"Он, наверное, испугался, я так думаю. Потому что это скоростные гонки, когда мало опыта - секунды решают дело. Он просто не поверил, что он быстро едет и начал оттормаживаться, думал, что тормоз спасет. В таком случае и оттормаживаться надо и поворачивать надо - поворот есть поворот", - отметил он.

По словам представителя федерации, футболист катался на треке для собственного удовольствия.

"У него даже не было лицензии нашей организации. Кто-то там его тренировал, видно, частным порядком. Это серьезные гонки - если опыта нет, садиться и гнать сразу нельзя. В скорость надо вливаться и с ней надо дружить, она не любит таких случайных вещей", - добавил он.

Якимчук также сообщил, что на повороте, в который не вписался Гусин, ранее не происходило аварий со смертельным исходом.

"В этом месте фактически у нас никогда в жизни там, сколько на Чайке проводили соревнования, не было таких серьезных падений", - сказал он.

В свою очередь, на официальном сайте киевского "Динамо" сообщили, что знаменитый в прошлом полузащитник "Динамо" (Киев) и сборной Украины, тренер Андрей Леонидович Гусин трагически погиб на 42-м году жизни.

В составе "Динамо" Андрей Гусин семь раз становился чемпионом Украины, четырежды обладателем Кубка Украины, вместе с клубом выступал в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА. Более десяти лет был ведущим игроком национальной сборной Украины, в составе которой заслужил право и успешно сыграл на Кубке мира-2006. Сразу после окончания игровой карьеры Андрей Гусин занялся тренерской деятельностью. Возглавлял "Динамо-2" (Киев), работал ассистентом в российских командах "Крылья Советов" и "Анжи".