Опубликовано видео, как Янукович вывозит вещи из Межигорья грузовиками и вертолетами

07:48, 23 февраля 2014
Политика
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В сети Интернет появилось видео с камер наблюдения из резиденции Виктора Януковича в Межигорье.

Одно из зданий на территории резиденции Януковича

На видео видно, как от входа в резиденцию отъезжают грузовики и улетают вертолеты.

Как сообщал УНИАН, территория резиденции Президента Виктора Януковича «Межигорья» пустая, туда пропускают журналистов.

Видео 5 канал
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