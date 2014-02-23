Опубликовано видео, как Янукович вывозит вещи из Межигорья грузовиками и вертолетами

В сети Интернет появилось видео с камер наблюдения из резиденции Виктора Януковича в Межигорье.

На видео видно, как от входа в резиденцию отъезжают грузовики и улетают вертолеты. Как сообщал УНИАН, территория резиденции Президента Виктора Януковича «Межигорья» пустая, туда пропускают журналистов. Видео 5 канал

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