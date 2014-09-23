Керченская переправа может остановить работу из-за погодных условий

Об этом сообщает пресс-служба единой транспортной дирекции в Крыму.

По данным метеослужб, на Керченской переправе 23-24 сентября ожидается ухудшение погоды – дожди и усиление ветра до 25-30 метров в секунду. По состоянию на 10.00 вторника, 23 сентября, в порту «Крым» своей очереди на паром ожидают 1050 автомобилей.

Читайте такжеВ Крыму на 23 и 24 сентября объявлено штормовое предупреждениеКак сообщал УНИАН, РФ в марте 2014 года, игнорируя все международные договоры, аннексировала украинский Крым.

Керченская паромная переправа является единственной транспортной артерией, связывающей Крым с материковой Россией. На переправе курсируют шесть паромов. После аннексии Крыма Россией переправа начала испытывать дополнительную транспортную нагрузку. Если в июле-августе наблюдались многокилометровые очереди на паром в сторону Крыма в порту "Кавказ", то в августе такие же очереди отмечены в направлении из Крыма на Кубань.

Напомним, что на пути из России в Крым снова огромные очереди. Люди возмущены условиями, в которых им приходится ждать переправы.