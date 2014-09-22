На пути из России в Крым снова коллапс и огромные очереди

Негодование у них вызывает все: от состояния туалетов и душевых кабин до питания и цен, сообщает издание Аргументы недели Керчь.

«На любые вопросы нет ответа. Еду начали привозить после того, как вчера мы закатили скандал. Еду привезли на 100 человек, хотя знают, что в каждой машине по ребенку. Цены ужасные. Все везде грязное. Туалеты только сегодня в первый раз убрали. Души грязные», – рассказала Надежда, которая ждет погрузки уже третьи сутки.

Читайте такжеНа Керченской переправе запретили продавать алкоголь: конфликты в очередях собираются разряжать экскурсиямиКроме того, пишет издание, в душевых, несмотря на сильный ветер и низкую температуру, подают только холодную воду. За горячей водой целыми сутками стоит огромная очередь, а от ветра и холода спрятаться предлагают в палатках МЧС, где установлены железные кровати.

«Ночью приезжают люди с Кубани на пароме, и так как нет никакого транспорта в город, ночуют здесь. Укрываться приходится матрацами», – рассказал один из автомобилистов.

Работников транспортной дирекции журналисты на стоянках не заметили. Порядок в очереди вновь контролируют сами автомобилисты, собираясь в нечто наподобие дружин. Они же следят за тем, чтобы через служебные ворота не пропускали желающих проскочить без очереди.

Для климата Керченского пролива характерны частые штормы осенью-зимой, сильные холодные ветры и повышенная влажность воздуха, что создает благоприятные условия для повторения таких ситуаций с транспортировкой.