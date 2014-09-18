В Донецке боевики уволили с должности ректоров трех ВУЗов
09:17, 18 сентября 2014Общество
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В Донецке боевики из террористической организации "Донецкой народной республики" уволили с должности ректоров трех местных ВУЗов.
REUTERS
Об этом сообщил один из местных общественных активистов, бывший преподаватель Донецкого национального университета.
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По его словам, "уволены с занимаемой должности" ректоры Донецкого медицинского университета, Донецкого университета экономики и торговли им. Туган-Барановского и Донецкого национального университета.
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