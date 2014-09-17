В Луганске вооруженные люди захватили университет и арестовали проректора

Об этом ректор университета Виталий Курило написал на своей странице в соцсети. По его словам, 16 сентября в Луганске состоялся окончательный захват корпусов университета вооруженными людьми.

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"Делят кабинеты и имущество, назначают себя на должности люди, фамилии которых до сих были неизвестны. Начались аресты преподавателей. Уже несколько дней под арестом находится проректор Дмитрий Ужченко. Угрожают другим", - написал ректор.

По его информации, университет налаживает свою работу в Старобельске, начались вступительные экзамены на первый курс и старшие курсы, через неделю - прием в аспирантуру, преподаватели почти все вышли на связь и начали работать.