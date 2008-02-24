Ани Лорак на Евровидении споет песню Киркорова

"Shady lady" - так называется песня Ани ЛОРАК, с которой певица будет представлять Украину на “Евровидении-2008” в Белграде.

Музыку к песне написал Филипп КИРКОРОВ, сообщает “5 канал”.

Как призналась сама Ани ЛОРАК, она болела именно за "Shady lady". Ее выбор поддержали большинство членов жюри и 4 тысячи телезрителей.

До 14 марта должен быть готов видеоклип на эту песню, а 24 мая в Белграде состоится финал “Евровидения”.