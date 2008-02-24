Ани Лорак на Евровидении споет песню Киркорова
14:58, 24 февраля 2008Общество
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До 14 марта снимут видео
"Shady lady" - так называется песня Ани ЛОРАК, с которой певица будет представлять Украину на “Евровидении-2008” в Белграде.
Музыку к песне написал Филипп КИРКОРОВ, сообщает “5 канал”.
Как призналась сама Ани ЛОРАК, она болела именно за "Shady lady". Ее выбор поддержали большинство членов жюри и 4 тысячи телезрителей.
До 14 марта должен быть готов видеоклип на эту песню, а 24 мая в Белграде состоится финал “Евровидения”.
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