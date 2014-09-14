В Харькове на площади Свободы пройдут митинги Евромайдана и антимайдана

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщается в социальных сетях.

Оба митинга будут проходить в одном месте – на площади Свободы.

Народное вече Евромайдана начнется в 16.00. Активисты планируют провести Ярмарку гражданских инициатив и рассмотреть вопросы мобилизации, подготовки Харькова к обороне, а также вопрос о местном самоуправлени.Читайте такжеВ Харькове между активистами Евромайдана и антимайдана произошли столкновения

Митинг антимайдана, организаторами которого выступают «Женское движение Харькова», будет проходить на площади Свободы у памятника Ленину и начнется в 17.00.

Сторонники антимайдана намерены провести митинг против проведения антитеррористической операции и флешмоб «Никогда не должны умирать дети».