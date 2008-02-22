Внешнее тестирование опровергает известный миф об образовании

Первый этап внедрения независимого внешнего тестирования опроверг один из распространенных мифов о большом разрыве между качеством образовательных услуг, предоставляемых сельскими и городскими школами.

Об этом заявил в интервью еженедельнику „Коментарі” заместитель министра образования и науки Украины Павел ПОЛЯНСКИЙ.

“Проведение внешнего оценивания на протяжении последних двух лет обнаружило другую ситуацию - отличие в качестве образования между отдельными городскими и отдельными сельскими школами. Эти отличия сильнее, чем между городскими и сельскими школами», - подчеркнул П.ПОЛЯНСКИЙ.

Результаты вступительных кампаний 2006 и 2007 гг., когда тестирование носило характер эксперимента, заместитель министра охарактеризовал как успешные. «В 2006 году 41 тысяча детей приняли участие в тестировании на добровольных началах”, - сообщил П.ПОЛЯНСКИЙ. По его данным, по сертификатам о тестировании в высшие учебные заведения в 2006 году было принято 10 тысяч детей. “Это высокий показатель, поскольку для части учеников тесты тогда были, скорее, самотренингом. В 2007 году уже 117 тысяч приняли участие в тестировании - это 26% всех выпускников. 39 тысяч стали студентами”, - отметил П.ПОЛЯНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, внедрение внешнего тестирования определено одной из приоритетных задач Минобразования на 2008 год. Внешнее тестирование в нашей стране начали внедрять три года тому назад. Толчок этому процессу дал Президент Украины своим Указом от 4 июля 2005 года “О неотложных мерах по обеспечению функционирования и развития образования в Украине”. Порядок и механизм его проведения определен правительственными постановлениями: “Некоторые вопросы внедрения внешнего независимого оценивания и мониторинга качества образования” от 25 августа 2004 года и “О неотложных мерах по внедрению внешнего независимого оценивания и мониторинга качества образования” от 31 декабря 2005 года.

В этом году вступление во все без исключения высшие учебные заведения независимо от их подчиненности и формы собственности будет осуществляться по результатам независимого тестирования. В этом году внешнее независимое оценивание знаний должны пройти почти 520 тысяч человек.