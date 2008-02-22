Подсудимый по делу Гонгадзе уверяет, что плохо себя чувствует

Апелляционный суд г. Киева сегодня отложил до третьего марта судебное заседание по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе по ходатайству подсудимого Николая ПРОТАСОВА, который пожаловался на состояние своего здоровья.

Об этом УНИАН сообщила адвокат вдовы журналиста Мирославы ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО.

По ее словам, сегодня в дебатах выступили защитники пострадавшей стороны и подсудимых. Планировалось, что также во время заседания выступят подсудимые, им будет предоставлено последнее слово, после чего стороны - участники процесса выступят с короткими репликами, после которых суд должен был бы удалиться в совещательную комнату для вынесения приговора подсудимым.

Однако, в связи с ходатайством Н.ПРОТАСОВА, все эти судебные процедуры отложены до указанного срока.

Как сообщал УНИАН, Г.Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года. В его убийстве обвиняют три бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и криминальной разведки МВД Украины – Валерия КОСТЕНКО, Н.ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА. Еще один обвиняемый – бывший руководитель упомянутого департамента МВД Алексей ПУКАЧ – находится в розыске.

Рассмотрение по существу уголовного дела об убийстве журналиста Апелляционный суд Киева начал 9 января 2006 года.