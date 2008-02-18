Ющенко говорит, что «Кобра» поломала хребты своим людям

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет о фальсификации спецподразделением Департамента ГАИ МВД «Кобра» данных относительно инцидента с председателем Верховной Рады Арсением ЯЦЕНЮКОМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на коллегии МВД Украины.

Говоря о субботних событиях, В.ЮЩЕНКО заметил, что это является ярким примером того, как любой человек, независимо от должности, не может вести себя.

В.ЮЩЕНКО считает, что сейчас уже нельзя добиться правды о том, что произошло. «Правды нет. Эта “Кобра” переломила хребты своим людям, заставила младших по званию сделать фальсификацию данных, и все документы по этому вопросу изъяты по определенным распоряжениям из вашей папки», - сказал Президент, обращаясь к министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО. «Это говорит о том, что выводов нет. Начальник прячется за подчиненного, подчиненный пришел, глаза закрыл и не видит этого события, потому что не хочет видеть, потому что хорошо знает, какие правила работают в этой “Кобре”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент заметил, что элитное спецподразделение “Кобра” создавалось не для того, «чтобы туда пришли на работу жулики».

В.ЮЩЕНКО сообщил, что сегодня имел возможность ознакомиться с личным делом полковника КОЖИ и выяснил, что тот связан со многими незаконными действиями. По словам Президента, он не понимает, почему такой человек до сих пор работал в таком подразделении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 февраля, Президент обязал начальника Государственного департамента ГАИ МВД Украины Сергея КОЛОМИЙЦА, начальника спецподразделения ГАИ «Кобра» и его заместителя написать заявления об освобождении от должностей.

Об этом он заявил на коллегии МВД Украины после того, как председатель Верховной Рады А.ЯЦЕНЮК рассказал об одном из случаев на дороге, свидетелем которого он стал лично.

А.ЯЦЕНЮК проинформировал присутствующих, в том числе Президента, что в минувшую субботу он, находясь за рулем автомобиля и не нарушая Правил дорожного движения, в сопровождении автомобиля управления Государственной службы охраны двигался по своим делам. В какой-то момент на автодороге появился джип, который не реагировал на сигналы автомобиля сопровождения и нарушал Правила дорожного движения. Этот джип, который мешал движению автомобиля А.ЯЦЕНЮКА, принял вправо, после чего было открыто одно из его окон и человек, находившийся в автомобиле, показал, по словам А.ЯЦЕНЮКА, «весьма известный жест», который используется «в американских кинолентах». Как выяснилось позже, за рулем джипа был заместитель начальника спецподразделения ГАИ МВД Украины по фамилии КОЖА, рассказал А.ЯЦЕНЮК.

Как заметил председатель парламента, это ему удалось выяснить позже лично, поскольку после остановки водитель не предъявил документов. Также, по информации А.ЯЦЕНЮКА, было установлено, что этому лицу принадлежат автомобили «Тойота Лендкрузер», «Мицубиси», «Порш», а непосредственно джип, с которым «пересеклась» дорога А.ЯЦЕНЮКА, после инцидента был обнаружен на автостоянке, которая принадлежит спецподразделению ГАИ «Кобра».

В свою очередь, В.ЮЩЕНКО, обращаясь к руководителям ГАИ, заметил: «Вам никто не давал права на такое поведение, поведение, которое демонстрирует сегодня управление ГАИ. Оно недопустимо».