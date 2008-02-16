Достройка Харьковского метро – лишь одна из задач

Народный депутат Украины (фракция БЮТ), член депутатского объединения «За Харьков!» Александр ФЕЛЬДМАН получил ответ на обращение депутатской группы от министра транспорта и связи Иосифа ВИНСКОГО о средствах, необходимых для достройки метро в Харькове.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутатской группы, в письме говорится, что необходимый для достройки Харьковского метро объем финансирования предусмотрен в проекте изменений в закон «О Государственном бюджете Украины на 2008 год». Соответствующий проект закона будет вынесен на рассмотрение парламента согласно процедуре.

«Минтранссвязи внесены предложения Министерству финансов и Кабинету министров Украины по строительству Харьковского метрополитена в 2008 году общим объемом 196,6 млн. грн.», – в частности, говорится в письме.

В то же время А.ФЕЛЬДМАН заявил, что достройка Харьковского метро - лишь одна из тех задач, которые депутатская группа для себя обозначила, и что на очереди – присвоение Харькову специального статуса, подготовка города к Евро-2012, создание механизмов эффективности и прозрачности действий городской власти.

«Наша депутатская группа «За Харьков!» была создана именно для того, чтобы, зная наиболее проблемные вопросы города и области, эффективно их решать», - подчеркнул А.ФЕЛЬДМАН.