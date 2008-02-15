Богатырева: Украина не ведет несанкционированный отбор газа

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Раиса БОГАТЫРЕВА отмечает, что Украина не ведет несанкционированный отбор газа.

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге для прессы Р.БОГАТЫРЕВА подчеркнула, что это важная и принципиальная вещь. Секретарь СНБО подвергла критике подобные заявления, в том числе и украинских политиков.

«Мне кажется, недостойно говорить такие вещи, которые еще два-три месяца назад совсем по-другому комментировали по аналогичным событиям», - сказала она.

Р.БОГАТЫРЕВА заверила, что Украина будет обеспечивать бесперебойный транзит газа в Европу в соответствии со своими обязательствами. Украина будет решать вопрос погашения определенной задолженности перед Россией, а также Украина будет и в дальнейшем укреплять положение НАК «Нафтогаз» и будет изыскивать возможности быстрейшего заключения прямых контрактов по поставкам газа.

В то же время, она отказалась говорить о конкретных сроках, отметив, что все будет зависеть от переговоров и работы рабочей группы, договоренность о создании которой была достигнута во время встречи Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и президента России Владимира ПУТИНА.