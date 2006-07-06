Плачков и Болкисев вылетели в Москву для обсуждения ”газовых” вопросов

Сегодня, министр топлива и энергетики Украины Иван ПЛАЧКОВ и председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Александр БОЛКИСЕВ вылетели в Москву для обсуждения вопросов поставок российского газа. Об этом в интервью УНИАН сообщила пресс-секретарь Минтопэнерго Лилия КЛОЧКО.

По ее словам, руководство НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» обсудят вопросы формирования баланса газа в Украине на 2006 год.

Как сообщал УНИАН, в среду премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ сообщил, что результаты переговоров в Москве станут предметом обсуждения 7 июля на специальном совещании Кабмина, посвященном вопросам обеспечения газом Украины в четвертом квартале текущего года, а также прогнозам на 2007 год.

Справка УНИАН. 4 января 2006 года НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» достигли договоренности о поставках российского газа в Украину. Украина будет покупать российский газ по цене 95 долларов за 1 тысячу кубометров у компании «РосУкрЭнерго», которая, в свою очередь, будет покупать российский газ у «Газпрома» по цене 230 долларов за 1 тысячу кубометров. Высокая цена российского газа для «РосУкрЭнерго» будет компенсироваться более низкой стоимостью газа из Средней Азии. При этом транзитная ставка за транзит российского газа в Европу увеличивается с 1,09, как это было раньше, до 1,6 доллара.

Согласно подписанному 4 января в Москве соглашению, 2 февраля НАК «Нафтогаз Украины» и «РосУкрЭнерго» создали совместное предприятие ЗАО «УкрГаз-Энерго» для поставок газа в Украину.

ЗАО «УкрГаз-Энерго» и компания «РосУкрЭнерго» подписали 5-летний контракт о поставках среднеазиатского и российского природного газа в Украину по цене 95 долл. за тысячу кубометров.