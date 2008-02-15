В холдинге «ТКС» подтверждают факт ранения гендиректора Торского

В Трускавце Львовской области получил огнестрельное ранение генеральный директор строительного холдинга «Трускавец-Курорт-Сервис» Иван ТОРСКИЙ, сообщили УНИАН в компании.

Холдинг выступает с официальным заявлением и подтверждает, что 13 февраля в Трускавце был ранен И.ТОРСКИЙ. По данному факту ведется следствие.

По информации холдинга, сейчас пострадавший находится в больнице. Угрозы его жизни нет, но, по рекомендации врачей, И.ТОРСКИЙ должен оставаться под медицинским наблюдением до полного выздоровления.

«Компания работает в обычном режиме. Стратегическое управление холдингом осуществляет генеральный директор компании И.ТОРСКИЙ, операционное - команда его заместителей», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля в 22.50 в Трускавецкую городскую больницу с пулевым ранением в живот был доставлен 38-летний генеральный директор компании "ТКС" И.ТОРСКИЙ. В ранении предпринимателя подозревается его партнер по бизнесу, соучредитель компании “ТКС” – 46-летний депутат Львовского областного совета, член фракции ВО “Свобода” Владимир ГОВИРКО.

По информации источника в правоохранительных органах, следственными действиями было установлено, что оба мужчины находились в помещении офиса комплекса “ТКС” в Трускавце. Около 21.00 между ними возникла ссора, во время которой В.ГОВИРКО достал пистолет и выстрелил своему напарнику по бизнесу в живот, после чего оставил жертву в помещении офиса и скрылся с места происшествия, воспользовавшись припаркованным возле офиса “Мерседесом” И.ТОРСКОГО.

Депутата областного совета разыскивают правоохранительные органы, однако на данное время нет информации о его местенахождении.

Начальник ЦОС ГУМВД Украины во Львовской области Денис ХАРЧУК заявил, что по факту нанесения телесных повреждений предпринимателю проводится расследование, после завершения которого будут обнародованы обстоятельства инцидента.

Д.ХАРЧУК отказался комментировать вероятную причастность к совершенному депутата облсовета.

В пресс-службе Львовского областного совета УНИАН также не удалось получить каких-то комментариев.