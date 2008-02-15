Разбойное нападение на почту в Киевской области: грабители охотились за вкладами

Ограбление в масках, с выстрелами и погоней случилось на днях в Сквирском районе на Киевщине. Около полудня к маленькому почтовому отделению на окраине села Мыньковцы подъехал «Опель». Из салона автомобиля выбежали двое молодчиков в черных масках, третий подельник остался в машине. Ворвавшись в помещение и угрожая работникам почты оружием, они очистили кассу (в которой оказалось всего 6 тысяч гривен). И прежде чем уехать, на улице по-ковбойски отпраздновали свой успех стрельбой из ружей в воздух.

Сразу догнать преступников милиции не удалось. Но разыскали быстро - по машине. Как оказалось, один из нападавших отправился на дело на своей машине! Поэтому уже в пять вечера всех молодчиков задержали в Белой Церкви. Грабителями оказались двое 25-летних и один 21-летний парень.

Но самое интересное выяснилось позже.

- Эти грабители уже более года находятся в розыске, - рассказал «КП» начальник ЦОС УМВД Киевской области Николай Жукович. - Ранее таким же способом они обчистили кассу почты в Рокитнянском районе и вынесли 1,5 тысячи гривен. Очевидно, в этот раз ребята ожидали, что на почту привезли деньги для выплат вкладчикам Сбербанка СССР и надеялись хорошо поживиться.

«Разбойное нападение» - так звучит статья 187, ч.3 Уголовного кодекса, по которой грабителям грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Комсомольская правда в Украине