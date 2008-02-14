Азаров отрицает причастность прежнего правительства к долгам перед Газпромом

Народный депутат Украины от Партии регионов, бывший первый вице-премьер-министр – министр финансов Украины Николай АЗАРОВ отрицает причастность предыдущего правительства к задолженности за газ перед ОАО "Газпром".

Об этом он заявил в эфире “5 канала”.

Н.АЗАРОВ отметил, что речь идет о документах за ноябрь-декабрь прошлого года, а в декабре уже пришло новое правительство. "Ясно, что основные акты за ноябрь оформлялись в декабре. Так же как потребление газа за декабрь оформлялось в январе. То есть, речь не о наших долгах, а речь о долгах этого правительства, которые не захотело оплатить это правительство", - отметил Н.АЗАРОВ. "Это попытка перевести с больной головы на здоровую", - заявил экс-первый вице-премьер.

Н.АЗАРОВ также выразил мнение, что в результате новых договоренностей по газу на рынке появится новый субъект, а цена вырастет. "Поставлять газ на протяжении 2008 будет тот же посредник, что и сейчас. Конечно, как же он изменится? Договоры же подписаны", - отметил Н.АЗАРОВ.

Он также отметил, что с 2009 года газ также будет поставлять посредник.

"От изменения слагаемых сумма не изменится и ситуация не изменится. Более того, нам придется договариваться с новым субъектом, и цена будет не 179 долларов, а минимум 250", - цитирует Н.АЗАРОВА “Украинская правда”.

При этом он призвал готовиться к европейским ценам.

Как сообщал УНИАН, в феврале «Газпром» заявил, что задолженность Украины за поставленный российский газ с 1 января 2008 года приближается до 500 млн. дол., а общий просроченный долг достиг 1,5 млрд. дол.

На переговорах в Москве, которые 12 февраля проводили Президенты Украины и РФ Виктор ЮЩЕНКО и Владимир ПУТИН, а также - глава НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА и глава ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР, договорились сменить оператора поставок импортного природного газа в Украину. Вместо RosUkrEnergo - СП "Газпрома" с украинскими бизнесменами - оператором будет созданное на паритетных началах совместное предприятие "Газпрома" и НАК "Нафтогаз Украины". Сбытом газа на украинском рынке будет заниматься также СП этих двух компаний. Сейчас этим занимается "УкрГаз-Энерго" - СП RosUkrEnergo и "Нафтогаза".

13 февраля первый вице-премьер Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил, что при поставках среднеазиатского газа у Украину посредник будет сохранен. По его словам, те контракты, которые заключены, будут выполняться через посредника. «Как он будет называться - посредник - это все равно», - прибавил первый вице-премьер РФ. Он отметил, что Украина не способна выдержать никаких других цен, кроме цены на среднеазиатский газ, которая составляет 179,5 дол. за тысячу кубометров. «Как только Украина уходит от поставок среднеазиатского газа и переходит на российский, цены растут на треть. Такие суммы украинская экономика переварить не может», - объяснил Д.МЕДВЕДЕВ.