Нафтогаз и Газпром начали переговоры о новом договоре

НАК «Нафтогаз Украины» и РАТ «Газпром» начали переговоры о подписании нового соглашения в газовой сфере.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

По данным пресс-службы, итогом сегодняшней встречи руководства «Нафтогаза Украины» и «Газпрома» является разработка базового проекта соглашения о поставках газа в Украину и погашение задолженности.

С завтрашнего дня работать над совместным вариантом нового контракта будут две отдельные рабочие группы. Одна – из представителей НАК «Нафтогаз Украины» и «РосУкрЭнерго» – должна определить условия поставки природного газа в Украину с 1 января 2008 года.

В состав второй группы войдут представители «Газпрома», «УкрГаз-Энерго», «РосУкрЭнерго» и НАК «Нафтогаз Украины», которые будут работать над созданием акта сверки баланса газа и движения средств, которые были использованы в 2006-2007 годах.

Результатом этого сотрудничества должна стать, согласно договоренностям президентов Украины и России от 12 февраля с.г., прозрачная схема поставок газа в Украину.

Кроме того, новое соглашение определит порядок окончательного расчета Украины за поставленный ей газ в ноябре-декабре прошлого года по ценам 2007 года. В настоящее время эта задолженность составляет около 800 млн. грн.

Стороны также договорились, что документы для дальнейшего проведения переговоров будут готовы к 18 февраля.