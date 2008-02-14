Рудьковский жалуется на высокое давление и головные боли

Следователь прокуратуры Киева сегодня разрешил встречу адвоката с экс-министром транспорта Николаем РУДЬКОВСЬКИМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Социалистической партии Украины, по словам адвоката Алексея БОНЮКА, состояние здоровья Н.РУДЬКОВСКОГО остается неудовлетворительным. В частности, он и в дальнейшем не может ходить, у него высокое давление, постоянная головная боль и общее плохое самочувствие. Кроме того, до сих пор не сняты послеоперационные швы, в связи с чем защита настаивает на проведении медицинского обследования в стационаре.

В СПУ также отметили, что вчера в присутствии следователя по делу врачи клиники, где Н.РУДЬКОВСКИЙ находился на стационаре и пациентом которой является до этого времени, имели возможность оказать ему первоочередную помощь. После осмотра следователь сказал, что оснований не доверять этим медикам нет.

В связи с этим защита Н.РУДЬКОВСКОГО надеется на удовлетворение своего ходатайства о проведении медицинского обследования своего подзащитного в стационаре клиники, пациентом которой он является, куда он будет привезен под охраной.

Семья Н.РУДЬКОВСКОГО еще не имела возможности с ним встретиться.

Дата и время заседания Апелляционного суда г. Киева по апелляции на решение Печерского районного суда г. Киева от 11 февраля защите пока неизвестны.