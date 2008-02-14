Любовь продолжается не больше 4-х лет и является временным помешательством

К таким выводам пришли мексиканские учёные. Это чувство следует отличать от симпатии, привязанности и сексуального влечения. С начала фазы влюблённости происходит выработка мозгом особых химических соединений. После этого активизируются отделы мозга, отвечающие за эмоции. И таким образом влюблённый человек не способен думать ни о чём, кроме своей пассии. Эти реакции длятся не больше 4-х лет – таков ресурс прочности даже в самых романтических чувствах.

Эхо Москвы