Кабмин одобрил меры по урегулированию цен на продовольственном рынке

Кабинет министров Украины принял постановление о мерах по урегулированию ценовой ситуации на продовольственном рынке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК.

По его словам, планируется проводить интервенцию муки из запасов Госрезерва и Аграрного фонда.

Министр также отметил, что объемы интервенций еще не определены, однако, по заявкам регионов, они составят порядка 65 тыс. т в месяц.

Как сообщал УНИАН, в январе министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК заявил, что МинАП предлагает продолжить интервенции на рынке муки за счет государственных ресурсов.

По его словам, у государства для проведения интервенций есть достаточное количество ресурсов, и эти ресурсы были закуплены по ценам, которые ниже тех, что сейчас сложились на рынке.

Напомним, 10 октября в то время премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ с целью снижения цен на продовольствие поручил Министерству экономики срочно осуществить интервенции на продовольственном рынке за счет государственного резерва. МинАП установил график интервенций зерна до конца 2007 года с тем, чтобы иметь стабильную ситуацию на рынке хлеба.

Согласно постановлению Кабмина №1274 от 17 октября, формирование госресурсов как Аграрного фонда, так и Госкомитета по материальному резерву требовалось завершить до 31 декабря 2007 г.