В Луганске не выплачивают зарплаты уже несколько месяцев, у жителей закончились деньги

В Луганске по состоянию на 10 сентября ситуация остается без изменений. Согласно сообщениям жителей, в течение нескольких дней в городе не слышны выстрелы.

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Как сообщила УНИАН пресс-служба городского совета, восстановить подачу электроэнергии пока не удалось, но специалисты занимаются решением этой проблемы. Из-за отсутствия электричества, в Луганске нет и воды, но в отдельных домах она периодически появляется и идет под малым давлением.

Длительный период в город не доставляют продукты, медикаменты и топливо. Самые необходимые продукты питания в продаже есть, однако у людей нет наличных денежных средств - зарплаты и пенсии не выплачиваются в течение нескольких месяцев.