Несколько районов Донецка остались без воды
В связи с ремонтными работами на наливном водоводе КП «Вода Донбасса» сегодня была ограничена подача воды на город Донецк.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого городского совета.
«С 9:00 10 сентября и до окончания ремонтных работ будет ограничено водоснабжение в Ворошиловском, Буденновском, Ленинском районах, а также частично в Киевском и Кировском районах», - говорится в сообщении.
Читайте такжеНочью в Донецке снова стреляли, ранен один мирный жительВ остальных районах водоснабжение относительно стабильное и осуществляется в прежнем режиме. В полном объеме вода подается с 19:00 до 22:00, в остальное время возможные перебои. Об окончании ремонтных работ будет сообщено дополнительно.
Как сообщал УНИАН, в Донецке проводятся восстановительные работы и продолжается плановая подготовка источников теплоснабжения к зиме.