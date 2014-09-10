Несколько районов Донецка остались без воды

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого городского совета.

«С 9:00 10 сентября и до окончания ремонтных работ будет ограничено водоснабжение в Ворошиловском, Буденновском, Ленинском районах, а также частично в Киевском и Кировском районах», - говорится в сообщении.

Читайте такжеНочью в Донецке снова стреляли, ранен один мирный жительВ остальных районах водоснабжение относительно стабильное и осуществляется в прежнем режиме. В полном объеме вода подается с 19:00 до 22:00, в остальное время возможные перебои. Об окончании ремонтных работ будет сообщено дополнительно.

Как сообщал УНИАН, в Донецке проводятся восстановительные работы и продолжается плановая подготовка источников теплоснабжения к зиме.