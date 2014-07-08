В Славянске возобновили энергоснабжение – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Славянск сообщил, что в освобожденном городе возобновили энергоснабжение.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главы государства.

Он отметил, что в 17.00 в город была восстановлена подача электроэнергии по временной схеме.

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«Город, который сидел без света неделями, сегодня будет иметь возможность включить свет", - сказал Президент, общаясь с журналистами.

Порошенко сообщил, что местным властям поставлена задача как можно быстрее восстановить жилой фонд, чтобы население имело возможность вернуться в свои дома.

В сообщении также отмечается, что Президент встретился и пообщался с местным населением. Он заверил в том, что власть сделает все возможное для скорейшего восстановления нормальной жизни в городе.

«Мы четко установили сроки, когда должны быть восстановлены школы, для того, чтобы 1 сентября дети смогли пойти в школу, потому что поход в школу - это также символ мира», - подчеркнул Глава государства.

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Президент выразил надежду в ближайшее время посетить Донецк и Луганск.

При этом Президент отметил, что освобождение городов на Донбассе - это не только военная операция.

«Это стало возможным, когда сами люди поняли, что не хотят дальше жить под давлением, под дулом автоматов бандитов», - сказал он, говорится в сообщении.