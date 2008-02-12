Ющенко и Путин согласны взаимодействовать при поставках оружия третьим странам

Украина и Россия достигли договоренности содействовать более тесному взаимодействию ФГУП «Рособоронэкспорт» и ГП «Укрспецэкспорт» на рынках третьих стран.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в Плане действий Россия - Украина до 2009 года, который подписали сегодня в Москве Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и РФ Владимир ПУТИН.

Стороны намерены способствовать созданию совместных предприятий по производству, ремонту, модернизации и обслуживанию вооружений и военной техники. Продолжить создание российско-украинского Центра сервисного обслуживания, ремонта, модернизации и утилизации военной техники противовоздушной обороны и авиации (ЗАО «Спецсервис»).

Также Украина и РФ договорились о подписании в 2008 году Протокола между Правительством РФ и Кабмином Украины о внесении дополнений в Соглашение между правительствами о сотрудничестве в области разработки, производства, поставок и эксплуатации авиационной техники от 20 августа 1997 г. в части, касающейся расширения номенклатуры.