На Донетчине наемники из РФ заставляют фермеров ремонтировать технику и строить укрепления

В Донецкой области российские наемники заставляют фермеров отдавать им деньги на горючее и ремонтировать поврежденную технику.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил представитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

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"В селе Алексеевка Амвросиевского района Донецкой области российские наемники требуют у местных фермеров деньги на топливо и заставляют ремонтировать технику. В случае отказа боевики грозятся забирать у крестьян земельные паи и имущество", - сказал Лысенко.

Также он сообщил, что террористы заставляют мужчин из поселка Безымянное Новоазовского района Донецкой области обустраивать фортификационные сооружения.