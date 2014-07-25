В Горловке боевики заставляют 14-летних подростков и 65-летних пенсионеров воевать
17:24, 25 июля 2014Политика
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В Горловке террористы принудительно мобилизуют подростков и пенсионеров.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
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«В Горловке российские наемники проводят принудительную всеобщую мобилизацию. Вооруженные боевики забирают все мужское население, начиная с подростков 14 лет, мотивируя это тем, что в Российской Федерации паспорта выдаются именно с такого возраста», - заявил он.
По словам Лысенко, террористы мобилизуют даже 65-летних пенсионеров.
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