Рада установила мораторий на штрафы за долги ЖКХ и конфискацию жилья для жителей зоны АТО

Верховная Рада Украины приняла закон Украины «О моратории на принудительную реализацию жилья, начисление и взыскание пени и других штрафных санкций за жилищно-коммунальные услуги гражданами, которые проживают на территориях проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях (регистрационный номер 4188а).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 280 из 314 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Читайте такжеТеррористы хотят национализировать квартиры в Донецке (видео)Целью принятия закона является установление дополнительных гарантий по защите жилищных и имущественных прав граждан, которые проживают на территориях Донецкой и Луганской областей, в частности административно-территориальных единиц, в которых проводится антитеррористическая операция, на период до 31 декабря 2015 года, на протяжении которого этим гражданам будет погашена задолженность по выплате заработной платы, стипендий, пенсий, которая образовалась в результате проведения антитеррористической операции, а также установление дополнительных гарантий защиты жилищных и имущественных прав граждан, уволенных на основании отмеченных обстоятельств, до момента их трудоустройства, при условии получения ими статусу зарегистрированного безработного.

Также предусмотрено установить до 31 декабря 2015 декабря мораторий на применение принудительной реализации жилья (жилых домов, частей жилых домов, квартир, комнат в квартирах, комнат, жилищных секций или блоков в общежитиях, других обитаемых помещений) граждан, определенных в статье 1 данного Закона, а также на начисление и взыскание с таких граждан пени и других штрафных санкций в случае наличия задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Читайте такжеЛуганск в военное время: на стационарные телефоны звонят в квартиры и спрашивают, не уехали ли хозяеваКроме того, установлен мораторий на начисление и взыскание пени и других штрафных санкций в случае несвоевременного осуществления платежей за потребленные энергоносители предприятиями, которые предоставляют жилищно-коммунальные услуги.

Порядок определения административно-территориальных единиц Донецкой и Луганской областей, на территории которых проводится антитеррористическая операция, граждан и объектов, на которых распространяется действие данного Закона, и перечень документов, которыми подтверждаются основания для применения моратория, определены в статье 1 данного Закона, порядок компенсации предприятиям, которые предоставляют жилищно-коммунальные услуги, во время действия данного Закона, устанавливаются Кабинетом министров Украины.

Правительство должно разработать положение о порядке компенсации ущерба поставщикам жилищно-коммунальных услуг, которые подпадают под действие данного Закона.