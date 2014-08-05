Ночью в Николаеве забросали коктейлями Молотова два отделения Сбербанка

Уже через 20 минут аналогичное сообщение поступило от охранника филиала этого же банка, расположенного по пр. Ленина в Заводском районе города. Трое неизвестных разбили стекло и бросили внутрь зажигательную смесь. Очаг возгорания был потушен силами персонала, сообщает пресс-служба МВД в Николаевской области.

Как сообщает местный сайт 0512.com.ua речь идет об отделении российского Сбербанка.

Читайте такжеВ Киеве неизвестный в маске швырнул "коктейль Молотова" в офис телеканала "112"

По указанным адресам выехали следственно-оперативные группы Центрального и Заводского райотделов милиции. С целью установления обстоятельств происшествия правоохранители опросили работников учреждения и жителей близлежащих домов.

По данным фактам следственными отделениями начаты уголовные производства по ст. 194 УК Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Сейчас сотрудники милиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данных преступлений.