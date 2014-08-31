В Мариуполе готовятся к приходу вражеской армии: жители роют окопы, а гостиницы наводнили журналисты

Об этом говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

В Новоазовске неспокойная атмосфера: повсюду неместные вооруженные люди с автоматами, на улицах - танки с символикой "ДНР".

Сами оккупанты отмечают, что пришли защищать местных жителей и не скрывают, что они - из России.

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"Наша цель просто помочь населению освободиться от нацистов", - говорит один из оккупантов, который приехал на Донбасс с Урала.

От Новоазовска до Мариуполя каких-то полсотни километров.

Местные жители помогают строить фортификационные сооружения, присоединились предприятия и коммунальные службы. Никто не собирается сдавать город просто так.

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В гостиницах Мариуполя нет свободных мест - все заняли международные корреспонденты. А еще в банкоматах закончились наличные деньги и не на всех заправках есть бензин.

Жители Мариуполя записываются на курсы выживания и медицинской помощи.