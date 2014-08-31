В Мариуполе готовятся к приходу вражеской армии: жители роют окопы, а гостиницы наводнили журналисты
В Новоазовске на улицах танки и вооруженные люди, а в Мариуполе со дня на день ожидают прихода вражеской армии.
Об этом говорится в сюжете ТСН.Тиждень.
В Новоазовске неспокойная атмосфера: повсюду неместные вооруженные люди с автоматами, на улицах - танки с символикой "ДНР".
Сами оккупанты отмечают, что пришли защищать местных жителей и не скрывают, что они - из России.
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"Наша цель просто помочь населению освободиться от нацистов", - говорит один из оккупантов, который приехал на Донбасс с Урала.
От Новоазовска до Мариуполя каких-то полсотни километров.
Местные жители помогают строить фортификационные сооружения, присоединились предприятия и коммунальные службы. Никто не собирается сдавать город просто так.
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В гостиницах Мариуполя нет свободных мест - все заняли международные корреспонденты. А еще в банкоматах закончились наличные деньги и не на всех заправках есть бензин.
Жители Мариуполя записываются на курсы выживания и медицинской помощи.